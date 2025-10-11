«Европа на пороге войны»: Орбан заявил о начале сбора подписей против планов Брюсселя

В Венгрии стартовал общенациональный сбор подписей против военных планов Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны ещё раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!» — написал политик в соцсетях.

По словам Орбана, Европа всё быстрее «скатывается к войне», а обсуждаемые в ЕС стратегии «представляют собой не реальные планы, а лишь мечты». Премьер также заявил, что в Брюсселе ведут кампанию против Будапешта с обвинениями в шпионаже, фейковыми новостями и юридическим давлением, чтобы сместить его правительство на парламентских выборах 2026 года и назначить «наместников» в виде венгерской оппозиции.

Он добавил, что за закрытыми дверями многие европейские лидеры признают: рано или поздно Евросоюз может отправить военных на Украину — «и тогда они вернутся в гробах».