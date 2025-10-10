«Они уже в вашем смартфоне»: Орбан раскрыл сенсационные детали о работе украинской разведки
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что спецслужбы Украины вмешиваются во внутренние дела страны. Он утверждает, что украинские разведывательные службы оказывают поддержку политической оппозиции и проникли в партию «Тиса».
«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого», — сказал глава венгерского кабмина.
Орбан обвинил Киев в организации диверсионных операций на венгерской территории с использованием подготовленных групп. Он также заявил, что Украина готова на всё, чтобы вовлечь Европу в войну.
Ранее Владимир Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление Зеленского, указав, что решение о вступлении принимают не киевские власти, а страны ЕС. Он отметил, что такое решение требует единого согласия всех членов Евросоюза, и Венгрия выступает против.
