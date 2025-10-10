«Они уже в вашем смартфоне»: Орбан раскрыл сенсационные детали о работе украинской разведки

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого», — сказал глава венгерского кабмина.