Орбан: ЕС говорит о поддержке Украины, а на самом деле готовится к её разделу

Евросоюз говорит об оказании помощи Украине, а на самом деле на повестке дня находится её раздел. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Telex.hu.

«Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего», — заявил Орбан.

Он также обратил внимание, что в настоящее время Украину нельзя считать суверенным государством, поскольку её судьба зависит он других стран.