Орбан: ЕС говорит о поддержке Украины, а на самом деле готовится к её разделу
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Евросоюз говорит об оказании помощи Украине, а на самом деле на повестке дня находится её раздел. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Telex.hu.
«Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего», — заявил Орбан.
Он также обратил внимание, что в настоящее время Украину нельзя считать суверенным государством, поскольку её судьба зависит он других стран.
Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, назвав их «коалицией желающих» и утверждая, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.