Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 14:40

Орбан: Члены «коалиции желающих» мечтают умереть за Украину

Обложка © MAGO/Frank Ossenbrink

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, назвав их «коалицией желающих» и утверждая, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».

Орбан подчёркнул, что страны-инициаторы помощи объявили войну между Украиной и Россией своей собственной, что, по его мнению, делает их сторонниками эскалации, а не мирного урегулирования. Его заявление прозвучало на мероприятии, где обсуждалась необходимость прекращения военных действий и поиск дипломатических решений.

«Не хотим умирать за Украину»: Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в Будапеште
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Виктор Орбан
  • Политика
