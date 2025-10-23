Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, назвав их «коалицией желающих» и утверждая, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».

Орбан подчёркнул, что страны-инициаторы помощи объявили войну между Украиной и Россией своей собственной, что, по его мнению, делает их сторонниками эскалации, а не мирного урегулирования. Его заявление прозвучало на мероприятии, где обсуждалась необходимость прекращения военных действий и поиск дипломатических решений.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в военном психозе, поскольку альянс вместо поддержки мирных инициатив продолжает наращивать помощь Украине.