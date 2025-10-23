Европейская комиссия 15 октября представила «Дорожную карту готовности к обороне-2030», которая будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе. Целью документа является повышение уровня боеготовности стран Евросоюза в условиях современной геополитической обстановки, с особым акцентом на подготовку к потенциальному конфликту с Россией.

«Дорожная карта» включает в себя ряд общеевропейских инициатив, направленных на развитие военно-промышленного комплекса (ВПК), сектора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оборонной инфраструктуры. Она является частью масштабной программы перевооружения ЕС с бюджетом в 800 миллиардов евро.

Среди ключевых проектов выделяются: «Европейская оборонная инициатива по дронам», «Дозор восточного фланга» (с идеей создания «стены дронов»), «Европейский воздушный щит» (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и «Европейский космический щит» (развитие спутниковых технологий для военных целей). Запуск данных программ запланирован на первую половину 2026 года, а их полная реализация — на 2027–2028 годы.

Еврокомиссия также акцентирует внимание на наращивании потенциала ВПК и развитии логистической инфраструктуры, стремясь к выполнению требований НАТО по оборонным расходам (3,5% от ВВП) и инвестициям в инфраструктуру (1,5% от ВВП). В Брюсселе считают необходимым значительно увеличить инвестиции в военную промышленность, оценивая ежегодную потребность в дополнительных оборонных расходах в размере 288 миллиардов евро для достижения целевых показателей НАТО к 2035 году. Приоритетами являются формирование единого рынка вооружений, увеличение производства боеприпасов внутри ЕС, укрепление оборонных партнёрств и реализация инфраструктурных проектов, с особым акцентом на уязвимость восточных границ ЕС и обеспечение мобильности вооружённых сил в случае военного столкновения с Россией.

«Дорожная карта» также касается военной помощи Украине, которую ЕК рассматривает как «первую линию обороны» Евросоюза. Планируется предоставление Киеву долгосрочных гарантий безопасности и продолжение военной помощи. Авторы документа считают, что Украину необходимо превратить в «стального дикобраза». Кроме того, в ЕС намерены использовать опыт украинского конфликта для повышения боеспособности европейских стран. Евросоюз планирует интегрировать украинский ВПК в европейскую оборонную промышленность, тем самым ускоряя процесс вступления Киева в ЕС и способствуя восстановлению украинской экономики.

Глава Генерального штаба Вооружённых сил Франции Фабьен Мандон предупредил о возможных «шоках» для Европы, связанных с Россией, назвав её «определяющим элементом приготовлений» французской армии. В свою очередь, глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер заявил о сохраняющемся риске начала войны с Россией в любой момент, подчеркнув необходимость готовности стран ЕС к дальнейшей эскалации напряжённости.

Ранее член Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что европейские союзники по НАТО действительно готовят инфраструктуру и общество к возможному столкновению с Россией. По её словам, Вашингтон требует от европейских столиц резкого наращивания военных трат, а населению это подают как ответ на мнимую опасность со стороны Москвы, которая, как подчёркивает российская сторона, не планировала нападать на страны блока.