Европейские союзники по НАТО действительно готовят инфраструктуру и общество к возможному столкновению с Россией, заявила член Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова главы СВР Сергея Нарышкина. Своей точкой зрения на этот счёт она поделилась в беседе с «Ридусом».

Она отметила, что Вашингтон требует от европейских столиц резкого наращивания военных трат, а населению это подают как ответ на мнимую опасность со стороны Москвы, которая, как подчёркивает российская сторона, не планировала нападать на страны блока.

«Ничего удивительного в подобных действиях НАТО я не вижу. Североатлантический альянс — это бюрократический монстр, требующий массы ресурсов. Всё это нужно как-то объяснять населению. Поэтому они сеют среди граждан ЕС панику, говоря о российской угрозе. Иначе общество очень скоро начнёт возмущаться непомерными расходами на укрепление НАТО», — сказала депутат.

Журова согласилась с выводами Нарышкина, что в Евросоюзе переводят оборонную промышленность на повышенные мощности и одновременно ведут информационную кампанию о якобы неизбежной атаке России. Она добавила, что европейские власти опасаются нарастающего разочарования, прежде всего среди молодёжи, и пытаются гасить социальную апатию мобилизационной риторикой. По её мнению, страх перед внешней угрозой используется как инструмент для оправдания расходов на НАТО и дисциплинирования общественного мнения.

Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО ускоренно готовится к возможной войне с Россией: сначала в альянсе, по его словам, поставили задачу в кратчайшие сроки обеспечить ресурсами Союзные силы реагирования и резко нарастить выпуск продукции ВПК, затем начали проводить мобилизационные учения и усиливать антироссийскую пропаганду. Он подчеркнул, что страны блока уже увеличивают производство вооружений. По оценке Нарышкина, все эти меры укладываются в общий план форсированной подготовки.