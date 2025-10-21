Главы стран-членов НАТО готовятся к войне с Россией ради спасения собственных рейтингов

Лидеры стран членов-НАТО в спешке готовят инфраструктуру и армии к полномасштабной конфронтации с Россией исключительно для того, чтобы повысить рухнувшие рейтинги после заявлений о «российской угрозе». Такое мнение озвучил политолог‑американист Малек Дудаков.

Как сказал эксперт в разговоре с 360.ru, в альянсе действительно усилили учения и растят оборонные бюджеты, и делают это, в том числе из‑за провальных рейтингов лидеров: у президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера поддержка не дотягивает до 15%, а Фридриха Мерца уже называют самым непопулярным канцлером в истории Германии. Дудаков полагает, что разговоры об угрозе с Востока становятся для них попыткой мобилизовать общество вокруг действующей власти.

«Я думаю, что в рамках этого цикла мы распрощаемся со многими из тех, кто сейчас надувает щёки и представляет себя главными борцами с якобы имеющей место русской угрозой», — добавил политолог.

По оценке политолога, прямого боестолкновения с Россией стороны стараются избегать, несмотря на наращивание сил и риторику. Он считает, что ставка делается на давление и демонстрацию решимости, но внутренние проблемы и падение доверия к руководителям ограничивают пространство для эскалации.

Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном порядке готовится к возможной войне с Россией: страны альянса наращивают выпуск вооружений, проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду. По его словам, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить ресурсы для Союзных сил реагирования и кратно увеличить производство продукции ВПК.