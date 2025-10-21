Песков: Россия внимательно отслеживает учения НАТО в Северном море

Официальны представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса неизменно привлекают пристальное внимание российских военных. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в ответ на это Россия принимает соответствующие меры.

«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают такие учения. Разумеется, тщательно анализируются сюжет и замыслы таких учений. Конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», — заявил Песков.