Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 10:03

Песков: Россия внимательно отслеживает учения НАТО в Северном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Официальны представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса неизменно привлекают пристальное внимание российских военных. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в ответ на это Россия принимает соответствующие меры.

«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают такие учения. Разумеется, тщательно анализируются сюжет и замыслы таких учений. Конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», — заявил Песков.

Белоусов заявил о 60 тысячах вооружённых солдат НАТО у границ России и Белоруссии
Белоусов заявил о 60 тысячах вооружённых солдат НАТО у границ России и Белоруссии

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Страны альянса наращивают производство вооружений, активно проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • НАТО
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar