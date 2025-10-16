Белоусов заявил о 60 тысячах вооружённых солдат НАТО у границ России и Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в недавних учениях НАТО на восточном фланге альянса было задействовано около 60 тысяч военнослужащих. С таким заявлением он выступил на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и Российской Федерации.

«Альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге Альянса учениях составила около 60-ти тысяч военнослужащих», — сказал Белоусов.

Он также обратил внимание на активизацию разведывательной деятельности альянса у границ России и Белоруссии.

Министр обороны отметил, что в этих условиях между Россией и Белоруссией в оборонной сфере является стабилизирующим фактором. Белоусов подчеркнул, что для противодействия этим вызовам гораздо продуктивнее укреплять единое оборонное пространство двух стран. По его словам, это включает в себя взаимные поставки военной продукции и развитие кооперации между оборонно-промышленными комплексами, чем стороны уже активно занимаются.