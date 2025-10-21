Сектор Газа
21 октября, 03:52

«Европу зомбируют»: Глава СВР раскрыл военные планы НАТО против России

Нарышкин заявил, что НАТО в авральном режиме готовится к войне с Россией

Обложка © пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ / council.gov.ru

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в ускоренном режиме готовится к возможной войне с Россией. Страны альянса наращивают производство вооружений, активно проводят мобилизационные учения и усиливают антироссийскую пропаганду.

«Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить ресурсы для Союзных сил реагирования и кратно увеличить выпуск продукции военной промышленности», – подчеркнул Нарышкин на заседании Совета руководителей спецслужб СНГ в Самарканде.

Руководитель СВР отметил, что у стран альянса нет долгосрочной стратегии безопасности, а единственным инструментом, на который они делают ставку, остаётся русофобия и зомбирование населения. При этом он подчеркнул, что в отличие от Запада Восток по-прежнему сохраняет выдержку и готовность к диалогу, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Сергей Нарышкин резко прошёлся по западным лидерам, обобщённо назвав их «макронами» и «мерцами». Он отметил, что Европа живёт под диктовку США и не способна адаптироваться к новой реальности. По словам главы СВР, сегодня Евросоюз может предложить своим гражданам лишь страх, русофобию и подготовку к войне.

Юния Ларсон
