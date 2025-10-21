Европейские политики, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон или канцлер ФРГ Фридрих Мерц, способны предложить Евросоюзу лишь русофобию и подготовку к вооружённому конфликту с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что Европа после Второй мировой войны привыкла жить под контролем США. Теперь она не может адаптироваться к новым международным условиям.

«В МИД европейских стран царит пессимизм из-за отсутствия у государств ЕС и НАТО среднесрочных и долгосрочных планов по обеспечению безопасности на континенте», — приводит РИА «Новости» слова Нарышкина.

Также он добавил, что критика в адрес Вашингтона становится всё более распространённой среди европейских политиков.

«Единственное, что готовы предложить европейским народам «макроны» и «мерцы», поддержанные структурами Александра Сороса, — это русофобия и быстрое наращивание военного потенциала с прицелом на масштабный конфликт с Россией», — подытожил глава СВР.

Ранее в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде Нарышкин отметил, что в Европе действует глобальная «партия войны», которая препятствует установлению прочного и справедливого мира на континенте. Он указал, что политика западных государств направлена на продолжение конфликта, а не на поиск равной и неделимой безопасности для всех участников.