В Европе усомнились в способности ЕС на равных противостоять России
Европейские страны вряд ли смогут поддерживать эффективное сопротивление России в затяжном военном конфликте. Таким мнением поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год», — заявил он.
Политик предостерёг от отправки европейских войск на Украину, назвав эту идею контрпродуктивной. Он заявил, что подобный шаг не только не остановит продвижение России, но и спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта, что неизбежно повлечет за собой новые жертвы.
Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, то Вашингтон вместе с союзниками предпримет дополнительные меры против России. По его словам, при отсутствии перспектив мирного урегулирования в краткосрочной перспективе, Штаты возложат на Москву издержки за продолжающуюся агрессию.
