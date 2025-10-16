В Европе усомнились в способности ЕС на равных противостоять России

Европейские страны вряд ли смогут поддерживать эффективное сопротивление России в затяжном военном конфликте. Таким мнением поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год», — заявил он.

Политик предостерёг от отправки европейских войск на Украину, назвав эту идею контрпродуктивной. Он заявил, что подобный шаг не только не остановит продвижение России, но и спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта, что неизбежно повлечет за собой новые жертвы.