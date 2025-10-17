В Европе действует глобальная «партия войны», которая препятствует установлению прочного и справедливого мира на континенте. Об этом на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Видно, что в Европе действует глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чём настаивает российская сторона», — сказал он.

Противники России не желают мира, так как это сделает очевидной бесполезность многомиллиардных трат на поддержку марионеточного и неонацистского киевского режима, что идёт в ущерб населению их собственных стран. По его мнению, политика западных государств направлена на продолжение конфликта, а не на поиск равной и неделимой безопасности для всех участников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе отсутствует политическая воля к миру, о чём свидетельствует поддержка главой евродипломатии Кайей Каллас возможной передачи Украине ракет Tomahawk. По её словам, это является очередным подтверждением того, что западные страны не стремятся к урегулированию конфликта, а говорить о политической воле киевского режима и вовсе не приходится.