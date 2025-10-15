На Западе нет политической воли к миру, и об этом говорит поддержка главой евродипломатии Каей Каллас возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё это служит ещё одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чём они так любят рассуждать. Про политическую волю киевского режима и говорить не приходится», — сказала она.

По мнению представителя МИД, заявление Каллас и действия западных стран демонстрируют их нежелание способствовать прекращению конфликта, а также направлены на максимальное ослабление России. Они сознательно затягивают конфликт для преследования своих узкокорыстных целей, стремясь не допустить краха созданного ими миропорядка.

Ранее сообщалось, что обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине рассматривается как фактор эскалации конфликта и свидетельство того, что Россия доминирует на фронте, а Украина не в состоянии изменить ситуацию. На линии фронта «игра» идёт по российским правилам, и ВСУ лишь отражают атаки. При этом западные столицы должны сосредоточиться на усилиях по завершению конфликта, вместо того чтобы использовать Украину в качестве ресурса.