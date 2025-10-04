На Западе заявили, что Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk

Украина вряд ли получит от Соединённых Штатов крылатые ракеты Tomahawk, в том числе потому, что поставки этого оружия являются красной линией для России, которую американский президент Дональд Трамп не хотел бы переступать. Об этом говорится в публикации издания American Conservative.

Авторы материала отмечают, что США располагают небольшим запасом этих ракет — их производят менее 200 единиц в год. В связи с этим киевский режим вряд ли получит Tomahawk в большом количестве, если вообще получит. Кроме того, в издании напомнили, что украинская сторона не имеет платформ, необходимых для запуска этих ракет.

«Россия знает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая определит цели и наведёт ракеты, а это потенциальная красная линия, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп не желает делать», — сказано в публикации.

Именно поэтому ракеты Tomahawk остаются единственной системой вооружения, которую американский лидер отказался продать государствам Североатлантического блока для отправки на Украину, добавили авторы публикации.

Ранее появилась информация о том, что США не намерены отправлять киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk, несмотря на сообщения представителей Белого дома о возможных поставках. Согласно прогнозу американского чиновника, Украине могут отправить другие системы с меньшей дальностью действия. Американские запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, которые используют эти снаряды для атак на наземные цели.