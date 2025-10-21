Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир

Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в разных частях мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния», — отметил он.