Нарышкин: Разведка Запада использует террористов, чтобы дестабилизировать мир
Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в разных частях мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния», — отметил он.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Нарышкин резко прошёлся по западным лидерам, обобщённо назвав их «макронами» и «мерцами». Он отметил, что Европа живёт под диктовку США и не способна адаптироваться к новой реальности. По словам главы СВР, сегодня Евросоюз может предложить своим гражданам лишь страх, русофобию и подготовку к войне.
