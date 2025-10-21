Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 07:57

Спецслужбы Польши задержали восемь диверсантов в разных частях страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

В Польше правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов. Об этом в X сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Они были задержаны в рамках акции, проведённой Агентством внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами», — написал глава правительства.

Как уточнил премьер-министр, задержания проводились в различных частях Польши. При этом он не уточнил, о каких именно диверсионных действиях шла речь. Радиостанция RMF24 сообщает, что министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский пока не дал никаких комментариев относительно слов Туска.

Двух россиян обвинили в шпионаже в Польше. Их будут судить
Двух россиян обвинили в шпионаже в Польше. Их будут судить

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии сотрудники Бундесвера задержали 53-летнего гражданина, проникшего на автомобиле на территорию охраняемого военного полигона Цайцер-Форст в Саксонии-Анхальт. После идентификации личности нарушитель был передан полиции, которая рассматривает версию о возможном шпионаже в связи с несанкционированным доступом к стратегическому объекту.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar