13 октября, 11:05

Двух россиян обвинили в шпионаже в Польше. Их будут судить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monika Gruszewicz

Двое граждан России предстанут перед польским судом, где им будут предъявлены обвинения в якобы шпионаже. Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши.

В Окружной суд Сосновца было направлено обвинительное заключение в отношении Игоря Р. и Ирины Р., инкриминируя им, в частности, участие в деятельности российской разведки и передачу ей сведений, способных нанести ущерб Польше, что классифицируется как шпионаж по статье 130 §2 Уголовного кодекса.

По версии прокуратуры, Игорь Р. с февраля по август 2022 года якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, занимаясь сбором и передачей информации о российских оппозиционерах, проживающих в Польше, а также о тех, кто оказывает им поддержку. Предполагается, что эти сведения он передавал своей жене, Ирине Р., для последующей отправки в Российскую Федерацию.

Кроме того, польские власти обвиняют его в причастности к отправке посылки, содержавшей, как утверждается, «взрывные устройства» и «спрятанные военные электродетонаторы». В сообщении указывается, что всё это представляло собой так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог привести к значительным разрушениям, и что Игорю Р. было предъявлено обвинение в создании непосредственной угрозы жизни или здоровью многих людей.

Польша депортирует украинца за запуск дрона над дворцом президента в Варшаве

А ранее в Германии сотрудники Бундесвера задержали 53-летнего гражданина на территории военного полигона Цайцер-Форст, расположенного в земле Саксония-Анхальт. Инцидент произошел 17 сентября, грибника заметили, когда он въехал на автомобиле на охраняемый объект, доступ на который строго ограничен. Оперативно идентифицировав личность нарушителя, военнослужащие вывели его за пределы полигона и передали в руки полиции, которая подозревает его в шпионаже.

Николь Вербер
