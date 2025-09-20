В Германии назвали открытие границ Украины для молодёжи выстрелом в колено

Власти Украины, разрешившие выезд за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 22 лет, нанесли удар по собственным мобилизационным усилиям. Такую оценку решения украинского руководства даёт немецкий телеканал N-tv.

Как сообщает издание, на фоне проблем с призывом этот шаг выглядит крайне удивительно. По информации телеканала, в первые дни после снятия ограничений пограничники не фиксировали изменений, однако в реальности поток молодых людей соответствующего возраста, например, в Польшу увеличился в 12 раз.

«Выстрел в колено». Зеленский открывает границы для молодых людей, и многие уезжают», — говорится в материале.