Европейские партнёры Украины в ходе саммита в Брюсселе неожиданно для Владимира Зеленского разрушили его надежды на конфискацию замороженных российских активов. Французская газета Le Monde сообщила, что политики не смогли принять решение о конфискации.

Зеленский, будучи приглашенным на саммит, в течение дня продолжал надеяться на положительное решение по этому вопросу. Однако Бельгия выступила против такого сценария, опасаясь последствий.

На саммите Зеленский не смог чётко объяснить, чем его партнеры могут помочь Украине. В результате ему пришлось лишь поддержать заявление ЕС о новом пакете антироссийских санкций, указано в статье.

Согласно материалу, европейские страны исчерпали возможности поддержки киевского режима. Несмотря на обсуждения замороженных средств России и принятие 19-го пакета санкций, ситуация осложнилась тем, что США дистанцировались от Украины в вопросе оказания помощи. Теперь они переложили всю ответственность на Европу.

Автор также заметил, что решений, способных помочь Киеву, не так много. Государства-члены, в том числе Франция, уже не располагают достаточными средствами. Это относится и к ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что страны Евросоюза не смогли договориться, можно ли использовать замороженные российские активы в интересах Украины. На саммите лишь сделали вывод, что деньги Москвы должны оставаться «замороженными» до завершения конфликта и выплаты компенсаций. Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что решение по активам могут принять в декабре.