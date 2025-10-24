NYT предрекла Киеву проблемы из-за трудностей с конфискацией активов России

Отсутствие решения на саммите ЕС, где присутствовал Владимир Зеленский, по вопросу конфискации российских активов станет ударом для Украины. Об этом пишет газета New York Times.

«Лидеры фактически отложили принятие чёткого решения по плану предоставления кредита. <…> Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — говорится в материале.

Издание признаёт рискованность конфискации замороженных российских средств, отмечая возможные непредсказуемые последствия. Зеленский также признал сложность дискуссии.

«Этот шаг станет политической и финансовой авантюрой, как из-за возможного ответного удара со стороны России, так и из-за того, что он может нанести ущерб репутации Европы как убежища для иностранных активов», — предупреждает автор.

Сейчас у западных лидеров нет чёткого плана реализации этой инициативы, включая гарантии для стран-участниц и юридическое обоснование такого решения.