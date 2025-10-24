Премьер Бельгии заявил о праве России потребовать свои замороженные активы
Обложка © Х / Bart_DeWever
Россия должна получить гарантии компенсации в случае возвращения ей права на использование замороженных активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, активно выступавший против поддержки предложенного ЕС кредита для Украины, назвал это условие «вероятно, самым важным», сообщает Euractiv.
По его словам, государства-члены должны гарантировать России немедленную компенсацию в случае возвращения законных прав на активы, однако данное требование не встретило широкой поддержки на переговорах. Де Вевер также призвал другие страны ЕС и западных союзников использовать российские активы, находящиеся под их контролем.
«У других стран, если объединить их активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Куда делись все эти деньги? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывание вины», — сказал он.
Ранее премьер-министр Бельгии высказал мнение, что конфискация российских активов может быть расценена как «фактическое объявление войны», предупредив о потенциальных рисках для мировой финансовой системы. Позицию Де Вевера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметивший, что подобные меры нарушают нормы международного права.
