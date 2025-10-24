Премьер Бельгии заявил о праве России потребовать свои замороженные активы

Россия должна получить гарантии компенсации в случае возвращения ей права на использование замороженных активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, активно выступавший против поддержки предложенного ЕС кредита для Украины, назвал это условие «вероятно, самым важным», сообщает Euractiv.

По его словам, государства-члены должны гарантировать России немедленную компенсацию в случае возвращения законных прав на активы, однако данное требование не встретило широкой поддержки на переговорах. Де Вевер также призвал другие страны ЕС и западных союзников использовать российские активы, находящиеся под их контролем.

«У других стран, если объединить их активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Куда делись все эти деньги? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывание вины», — сказал он.