25 октября, 12:40

В Белом доме идут дискуссии о передаче Киеву замороженных российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Американская администрация начала внутренние дискуссии о возможном применении находящихся на территории страны замороженных российских средств. Эти деньги хотят отдать Украине, передаёт Reuters.

«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — сказано в тексте.

Это предложение находится на этапе предварительного обсуждения и требует дополнительного согласования.

Кошта намерен утвердить решение по использованию российских активов в декабре

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что отдавать Киеву замороженные российские активы нельзя, поскольку это поставит под удар всю бельгийскую экономику, которой и без того несладко сейчас живётся. По его словам, это также подорвёт доверие к самой системе.

