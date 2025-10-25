В Белом доме идут дискуссии о передаче Киеву замороженных российских активов
Американская администрация начала внутренние дискуссии о возможном применении находящихся на территории страны замороженных российских средств. Эти деньги хотят отдать Украине, передаёт Reuters.
«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — сказано в тексте.
Это предложение находится на этапе предварительного обсуждения и требует дополнительного согласования.
Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что отдавать Киеву замороженные российские активы нельзя, поскольку это поставит под удар всю бельгийскую экономику, которой и без того несладко сейчас живётся. По его словам, это также подорвёт доверие к самой системе.
