В Белом доме идут дискуссии о передаче Киеву замороженных российских активов

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что отдавать Киеву замороженные российские активы нельзя, поскольку это поставит под удар всю бельгийскую экономику, которой и без того несладко сейчас живётся. По его словам, это также подорвёт доверие к самой системе.