ЕК хочет направить Украине €25 млрд из замороженных активов РФ

Еврокомиссия рассматривает возможность выделить Украине дополнительно €25 млрд в виде «репарационного кредита» за счёт замороженных российских активов на личных счетах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Согласно циркуляру, разосланному в европейские столицы, Брюссель хочет расширить инициативу по репарационным займам, чтобы задействовать больше средств РФ, заблокированных в странах ЕС. При этом в документе подчёркивается, что законность подобного механизма пока не подтверждена, и без юридического анализа решение приниматься не будет.

Если предложение одобрят, средства направят на развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора и его интеграцию в европейский ВПК, отмечает издание. Обсудить инициативу планируют министры финансов стран ЕС в ноябре.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия планирует предоставить Украине масштабный кредит на восстановление экономики, который должен быть реализован до конца 2025 года. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, предоставление данного «репарационного кредита» требует мобилизации всех доступных финансовых и организационных ресурсов как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.