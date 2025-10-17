Сектор Газа
17 октября, 08:06

ЕК пообещала выделить Украине «репарационный кредит» до конца 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления Украине кредита на восстановление экономики до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюc, представляя «дорожную карту» повышения безопасности ЕС.

«Украина заслуживает нашей поддержки. В «дорожной карте» есть важное обещание — репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — сказал он.

Он подчеркнул, что для достижения цели потребуется задействовать все имеющиеся ресурсы, как финансовые, так и организационные, как в стране, так и в рамках Европейского союза.

Власти ФРГ планируют изъять более 720 миллионов евро, принадлежащих банку РФ

Напомним, Еврокомиссия намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Еврочиновник заявил о намерении ЕК использовать финансовую помощь для укрепления обороноспособности Украины. Он также отметил, что в перспективе Незалежная станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем.

Мария Любицкая
