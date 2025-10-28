В ЕС заявили, что предоставление Украине кредита от российских активов — вопрос времени

В Европейском союзе уверены, что предоставление Украине кредита за счёт замороженных российских активов является лишь вопросом времени. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

Представитель европейских структур заявил, что вопрос стоит не о принципиальной возможности, а о сроках предоставления такого финансирования. Глава министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис также выразил уверенность, что значительный прогресс по этому вопросу будет достигнут уже на ближайшем заседании Евросовета, запланированном на 18 декабря.

«Вопрос не в том, будет ли он (беспроцентный кредит на базе российских активов — прим. Life.ru) предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен», — заявил неназванный европейский чиновник.

После начала специальной военной операции странами Евросоюза и «Большой семёрки» было заморожено около половины российских золотовалютных резервов на общую сумму примерно 300 миллиардов евро. По данным Еврокомиссии, с января по сентябрь 2025 года Украине уже были перечислены 14 миллиардов евро, полученных от доходов с замороженных средств Банка России.