Евросоюз и Великобритания могут продолжить поддержку Украины даже без участия США, в том числе за счёт возможной конфискации замороженных российских активов, полагает политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. По его словам, западные страны рассматривают данный механизм как способ финансирования без прямых затрат из собственных бюджетов.

Эксперт предположил, что, несмотря на потенциальные риски для репутации еврозоны как финансового центра, серьёзного оттока капиталов может не произойти из-за отсутствия альтернативных рынков с сопоставимой стабильностью. Он обратил внимание на прецеденты с заморозкой иранских активов со стороны США, которые не привели к катастрофическим последствиям для американской финансовой системы.

Исторические параллели могут убедить европейцев в относительной безопасности подобных действий против России, не исключил собеседник «Царьграда». Он отметил, что политическая ангажированность западных элит и нежелание нести собственные финансовые потери делают конфискацию российских средств наиболее вероятным сценарием продолжения поддержки Украины.