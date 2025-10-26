Песков: Россия не оставит без ответа попытки конфисковать её активы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия будет использовать все доступные правовые механизмы для противодействия попыткам конфискации своих зарубежных активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена привлекать к ответственности как инициаторов, так и исполнителей подобных решений. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений».
«Они понимают, что мы не оставим подобные действия, и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты, — подчеркнул Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении России добиваться полного возврата замороженных активов с компенсацией сопутствующих финансовых потерь. Политик охарактеризовал действия европейских государств как «воровство», подчеркнув, что ответственность за эти решения будет нести как текущее руководство, так и последующие поколения.
