Влиятельное британское издание Unherd опубликовало аналитическую статью о потенциальных рисках для Европейского союза в контексте российско-украинского конфликта. Эксперты предупреждают о серьёзных финансовых последствиях конфискации российских активов.

«Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы», — указано в статье.

Подчёркивается, что мирные переговоры будут затрагивать не только территориальные вопросы, но и проблему возврата замороженных российских средств. По мнению обозревателей издания, в случае отказа вернуть активы Россия потребует компенсации, которая ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. При этом европейские граждане изначально не давали согласия на участие в подобной финансовой схеме.