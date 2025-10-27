Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

27 октября, 17:07

На Западе выступили с предостережением в адрес ЕС, касающимся российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Влиятельное британское издание Unherd опубликовало аналитическую статью о потенциальных рисках для Европейского союза в контексте российско-украинского конфликта. Эксперты предупреждают о серьёзных финансовых последствиях конфискации российских активов.

«Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы», — указано в статье.

Подчёркивается, что мирные переговоры будут затрагивать не только территориальные вопросы, но и проблему возврата замороженных российских средств. По мнению обозревателей издания, в случае отказа вернуть активы Россия потребует компенсации, которая ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. При этом европейские граждане изначально не давали согласия на участие в подобной финансовой схеме.

Напомним, Еврокомиссия хочет до конца года направить Украине €25 млрд из замороженных активов РФ. При этом Бельгия не одобрила экспроприацию активов. Тем временем в Госдуме обещали забрать у потомков европейских лидеров украденные активы РФ.

Полина Никифорова
