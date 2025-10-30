«Кинжалы», 200 взрывов: Четыре ТЭЦ и тайный бункер офицеров ВСУ настигли «‎удары возмездия»

Минувшая ночь стала одной из самых интенсивных по числу ударов за последние недели, с сообщениями о примерно 200 взрывах и попаданиях как минимум в 15 областях Украины. Наиболее пострадали Запорожская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Черниговская и Сумская области. Подробности ударов привёл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Атака имела явный комплексный характер: использовались ракеты, «Кинжалы» и БПЛА, нанесены удары по энергетической инфраструктуре и командным объектам», — говорится в сообщении.

Винницкая область понесла значительный ущерб: зафиксированы попадания по Ладыжинской ТЭЦ, что привело к выведению из строя одного из ключевых объектов энергоснабжения Центральной Украины. Также сообщалось об ударах в окрестностях Винницы и Умани. В Черновицкой области, в районе Новоднестровска, прогремели мощные взрывы с последующей детонацией. Вероятно, пострадали склады или перегрузочный узел, расположенный недалеко от границы с Молдовой.

На западном направлении удары были нанесены по объектам во Львове, Куликове, Добротворе, Бурштыне, Ивано-Франковске и Коломые. Поражены ТЭЦ и элементы энергосистемы, в результате чего в отдельных районах Львова и Киева наблюдались перебои с электроснабжением.

В Запорожской и Днепропетровской областях утром была зафиксирована серия ночных атак. По Запорожью работала баллистика, предположительно по промышленным площадкам. В Павлограде и Днепропетровске также были попадания по инфраструктурным объектам.

В Киевской области, в районе Борисполя, наблюдалась интенсивная работа ПВО и попадания вблизи аэропорта.

В Черниговской и Сумской областях с вечера до утра велась атака дронами и ракетами. В Сумах, Кролевце, Шостке и Бахмаче были зафиксированы массовые вылеты БПЛА. На Донбассе были нанесены удары по Краматорску и Славянску, поражён объект, где, по предварительной информации, могли находиться офицеры ВСУ и СБУ.

«Масштаб атак — сопоставим с мартовскими налётами по энергетике, что может свидетельствовать о начале нового цикла ударов по энергосистеме и логистике», — заключил Лебедев.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали критически важные объекты на Украине. Среди них — энергетические узлы, поддерживающие работу оборонно-промышленных предприятий. Также целью удара стал железнодорожный эшелон с вооружением и техникой для ВСУ.