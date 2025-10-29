Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 09:57

ВС РФ уничтожили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ

Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах действий своих вооруженных сил за минувшие сутки. Согласно заявлению ведомства, российские войска осуществили удары по критически важным целям на территории Украины.

В частности, как сообщалось, было нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, под удар попал железнодорожный состав, перевозивший вооружение и технику ВСУ.

Ведомство также уточнило, что атакам подверглись цеха по производству и места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также были поражены пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Эти удары зафиксированы в 149 различных районах.

Российские военные продолжают успешное продвижение в зоне СВО, зачищая новые территории. Накануне наши бойцы освободили ещё один населённый пункт — Вишневое. Оно находится в Днепропетровской области. При выполнении данной задачи отметились военнослужащие Восточной группировки войск.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

