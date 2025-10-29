Армия России освободила Вишневое в Днепропетровской области

Российские военные продолжают успешное продвижение в зоне СВО, зачищая новые территории. Как сообщили в Минобороны РФ, накануне наши бойцы освободили ещё один населённый пункт — Вишневое.

Как сообщалось ранее, российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.