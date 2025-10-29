Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 09:50

Армия России освободила Вишневое в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные продолжают успешное продвижение в зоне СВО, зачищая новые территории. Как сообщили в Минобороны РФ, накануне наши бойцы освободили ещё один населённый пункт — Вишневое.

Вишневое находится в Днепропетровской области. При выполнении данной задачи отметились военнослужащие Восточной группировки войск.

Алаудинов раскрыл главную задачу российских войск в зоне спецоперации
Как сообщалось ранее, российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
