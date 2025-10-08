Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 10:10

Армия России уже находится в 5 км от Купянска

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли высоту восточнее Петропавловки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Об этом сообщил в соцсети военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.

«В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области», — поделился Марочко.

По его сведениям, межпозиционное пространство между войсками на этом участке фронта составляет около 1,5 километров.

Герасимов: Удары ВС РФ по Украине нацелены на предприятия ВПК
Герасимов: Удары ВС РФ по Украине нацелены на предприятия ВПК

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar