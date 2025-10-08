Армия России уже находится в 5 км от Купянска

Российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Об этом сообщил в соцсети военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.