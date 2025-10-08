Армия России уже находится в 5 км от Купянска
Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли высоту восточнее Петропавловки
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Об этом сообщил в соцсети военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.
«В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области», — поделился Марочко.
По его сведениям, межпозиционное пространство между войсками на этом участке фронта составляет около 1,5 километров.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.
