Вооружённые силы России за минувшие сутки массированными ударами уничтожили ключевые объекты военной инфраструктуре Украины, включая аэродром, железнодорожный состав с вооружением и здания энергосистемы. Об этом сообщили в официальной сводке Министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики», — говорится в сообщении.

В перечень поражённых объектов вошли также производственные цеха, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 158 районах. Особо отмечается, что удары по энергетическим объектам были нацелены на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что удары ВС РФ по Белгородскому водохранилищу могут привести к затоплению до 4000 украинских военнослужащих. Разрушение обороны 57-й и 58-й бригад ВСУ в этом случае сделает невозможным удержание города и откроет дорогу российским войскам для наступления в Харьковской области.