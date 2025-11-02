Две области Украины оказались обесточены после взрывов

Взрывы привели к частичному отключению электроэнергии в Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом проинформировало украинское министерство энергетики.

Ранее, в воскресенье, глава Донецкой областной военной администрации, назначенный Киевом, Вадим Филашкин заявил о полном обесточивании подконтрольной ВСУ части ДНР.

«Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии после взрывов. Восстановительные работы начнутся после обеспечения безопасности, время стабилизации энергосистемы пока не называется.