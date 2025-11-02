Армия России уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о значимом ударе российских войск по энергетической инфраструктуре Украины. В эфире телеканала «Россия-1» он раскрыл детали уничтожения Бурштынской тепловой электростанции, расположенной в Ивано-Франковской области.

«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — заявил Поддубный.

Военкор отметил принципиальный момент: украинская сторона вынуждена признавать неэффективность собственной системы противоракетной и противовоздушной обороны. Интенсивность российских атак постоянно растёт, что существенно подрывает обороноспособность страны.

Ранее Life.ru сообщал, что две области Украины оказались обесточены в результате взрывов. Удары привели к частичному отключению электроэнергии в Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.