Военнослужащий Вооружённых сил Украины смог получить освобождение от службы за четыре тысячи долларов по коррупционной схеме. Об этом сообщил РИА «Новости» доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый.

Мобилизованный смог уволиться из 106-го батальона по медицинскому списанию при участии командования подразделения и сотрудников территориального центра комплектования. Оплата в размере $4000 гарантировала военнослужащему год защиты от повторного призыва.

Белый отметил, что лично видел, как сослуживец ушёл домой, но дальнейшая его судьба осталась неизвестной. Напомним, российский батальон имени Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону ВС РФ.

Ранее на Украине выступили за военное обучение женщин наравне с мужчинами. Всеобщая военная подготовка населения Украины независимо от пола и возраста является залогом национальной безопасности. Воинский устав не делает различий между военнослужащими по половому признаку, поэтому боевая подготовка должна быть единой для всех.