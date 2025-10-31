90% молодых украинцев не вернутся на родину после выезда за рубеж

Депутат Верховной Рады Сергей Евтушок уверен, что 80 — 90% украинцев, уехавших за рубеж после открытия границ для мужчин от 18 до 22 лет, никогда не вернутся на родину. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения. По мнению нардепа, Киев опрометчиво снял существовавший запрет, и теперь страна потеряет «рабочий и образовательный потенциал».

«Это молодёжь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали… Эта цифра действительно очень огромна», — заявил Евтушок.

Он также добавил, что считает несправедливым выпускать одних призывников и оставлять других вне зависимости от возраста. По его словам, каждый мужчина Украины может быть потенциально отправлен на фронт. Евтушок привёл цифры, что за два месяца из страны сбежали около 100 тысяч молодых мужчин, воспользовавшись снятием запрета.

Напомним, в конце августа этого года правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Запрет пересекать границу остаётся в силе для лиц, занимающих определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления.