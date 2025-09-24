На Украине испугались массового бегства мужчин

В украинском военном командовании выразили серьёзные опасения, что снятие ограничений на выезд за рубеж для мужчин призывного возраста спровоцирует их массовую эмиграцию, исчисляемую сотнями тысяч человек. С соответствующим предупреждением выступил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

«После принятия закона, который даёт возможность выезжать категории мужчин 18-22 лет за границу, за первую неделю Украину покинули 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин 25-60 и линейно умножаем..., за первую неделю таким образом должно выехать 87500 мужчин... Если умножим на 4 — за месяц это будет 350 тысяч мужчин», — заявил он.