Владимир Зеленский созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Стороны пришли к соглашению «продолжать совместную работу по установлению режима прекращения огня и достижению мирного урегулирования, действуя в координации с европейскими и трансатлантическими союзниками». В опубликованном на сайте кабмина Германии сообщении подчеркивается, что Берлин вместе с западными партнёрами «усилит давление на Москву, чтобы подтолкнуть Россию к серьёзным переговорам». Это включает в себя продолжение работы по более эффективному использованию замороженных российских государственных активов. Со своей стороны Зеленский выразил благодарность за поддержку, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Ранее евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург, выражая обеспокоенность нынешним курсом европейских элит, заявил, что две попытки Европы удержать контроль над Россией уже провалились, а третья может обернуться катастрофой для самого Евросоюза. Политик выступил с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, осудив его планы по формированию самой многочисленной сухопутной армии в Европе, которая по своей численности превзойдёт даже российские вооружённые силы.