Две попытки Европы удержать контроль над Россией уже провалились, а третья может обернуться катастрофой для самого Евросоюза. Об этом на YouTube-канале заявил Евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, выражая обеспокоенность нынешним курсом европейских элит.

По его словам, на протяжении всей истории Европа не раз стремилась подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям. Новый виток силового давления, считает Шуленбург, рискует повторить те же ошибки с ещё более разрушительными результатами для европейской безопасности и единства.

Евродепутат также раскритиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца за намерение создать крупнейшую сухопутную армию на европейском континенте, по численности превосходящую даже ВС РФ.

«Она должна превзойти даже российскую. Как на это намерение реагируют наши соседи: чехи и поляки? А что об этом думают голландцы и даже французы? Разве он всерьёз считает, что это осуществимо? Нет, это приведёт к расколу Европы», — уверен парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что Германия наращивает военную силу, чтобы напасть на Россию уже в 2029 году. Сообщается, что немецкие войска сперва будут блокировать Калининградскую область, а затем перекроют российские порты в финском заливе и подключат к войне Литву и Эстонию.