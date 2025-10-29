Появился тревожный анализ германских военных программ, раскрывающий потенциальные риски военной эскалации между Россией и Германией. Согласно изученным документам, возможный военный конфликт прогнозируется уже к 2029 году. Об этом пишет журнал «Армейский стандарт».

Обозреватель Владимир Гундаров представил детальный сценарий возможного противостояния. Германия, по его мнению, планирует использовать повреждение подводной инфраструктуры в Балтийском море как предлог для военных действий. Стратегия предполагает комплексный подход к потенциальной конфронтации, включающий блокировку Калининградской области, перекрытие российских портов в Финском заливе и возможное вмешательство Литвы и Эстонии.

Ключевой особенностью представленного сценария является использование механизма самообороны согласно статье 51 Устава ООН. Автор публикации особо подчёркивает хитрость германской стратегии, которая может создать ситуацию, когда ни одна сторона формально не будет считаться агрессором.

«Однако эта же статья предоставляет право Литве и Эстонии начать военные действия. Таким образом, не будет ни агрессора, ни жертвы — только одна сплошная самооборона с обеих сторон», —

Гундаров выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает над антироссийской риторикой, и Берлин вернётся к политике мирного сосуществования, характерной для отношений двух стран в конце XX — начале XXI века.

Ранее в Германии призвали вернуться к российским нефти и газу. Сейчас страна последовательно отказывается от разных видов энергоресурсов, что негативно сказывается на экономике. Кроме того, там выступили за дополнительные инвестиции в атомную энергетику, отметив необходимость обеспечения Германии доступными энергоносителями.