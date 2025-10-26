Заместитель председателя парламентской группы AfD в бундестаге Стефан Койтер призвал Германию возобновить импорт российской нефти и газа для поддержки промышленности. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала RT.

Политик подчеркнул, что страна последовательно отказывается от разных видов энергоресурсов, что негативно сказывается на экономике. Он также выступил за дополнительные инвестиции в атомную энергетику, отметив необходимость обеспечения Германии доступными энергоносителями.

«Многие компании уехали. Заказы были потеряны... Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет», — сказал он в эфире RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности РФ немедленно возобновить поставки газа в Европу через уцелевшую нитку газопровода «Северный поток — 2», подчеркнув техническую возможность запуска. Представитель Кремля констатировал невозможность участия России в расследовании диверсии на газопроводах, указав, что все соответствующие предложения Москвы были отклонены европейскими сторонами, что исключает её вовлеченность в процесс установления причин инцидента.