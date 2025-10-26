Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 16:58

В Германии призвали вернуться к российским нефти и газу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Заместитель председателя парламентской группы AfD в бундестаге Стефан Койтер призвал Германию возобновить импорт российской нефти и газа для поддержки промышленности. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала RT.

Политик подчеркнул, что страна последовательно отказывается от разных видов энергоресурсов, что негативно сказывается на экономике. Он также выступил за дополнительные инвестиции в атомную энергетику, отметив необходимость обеспечения Германии доступными энергоносителями.

«Многие компании уехали. Заказы были потеряны... Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет», — сказал он в эфире RT.

Балансируют на грани рецессии: Путин удивился, зачем ФРГ отказалась от нефти и газа из РФ
Балансируют на грани рецессии: Путин удивился, зачем ФРГ отказалась от нефти и газа из РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности РФ немедленно возобновить поставки газа в Европу через уцелевшую нитку газопровода «Северный поток — 2», подчеркнув техническую возможность запуска. Представитель Кремля констатировал невозможность участия России в расследовании диверсии на газопроводах, указав, что все соответствующие предложения Москвы были отклонены европейскими сторонами, что исключает её вовлеченность в процесс установления причин инцидента.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar