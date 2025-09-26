Интервидение
26 сентября, 11:05

Россия готова «сию секунду‎» начать прокачку газа в Европу по «‎Северному потоку – 2»

Песков ответил возможность немедленно запустить уцелевшую нитку Северного потока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksanawo

Россия готова «сию секунду‎» начать прокачку газа в Европу по исправной части газопровода «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Взрыв в 2022 году повредил три из четырёх ниток трубопровода: обе нитки «Северного потока — 1» и одну трубу «Северного потока — 2». Таким образом, уцелела одна нитка «Северного потока — 2».

«Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в повреждённом, в которой находится, она постепенно приходит в негодность», — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля констатировал, что Россия хочет, но не может участвовать в расследовании взрывов на газопроводах. Песков пояснил, что все соответствующие предложения Москвы были отвергнуты, что лишает страну возможности быть частью процесса.

Ранее Life.ru писал, что диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек. Немецкие следователи идентифицировали всех подозреваемых в подрыве трубопровода. Следствие считает, что в акции участвовала группа из семи человек: шкипер, координатор, взрывник и четверо водолазов, которые добрались до объекта на яхте «Андромеда».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

