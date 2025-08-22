Диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек

Диверсионная группа, ответственная за подрыв «Северных потоков» в 2022 году, насчитывала семь человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянский портал Open .

По информации издания, операция под кодовым названием «Диаметр» координировалась 49-летним украинцем Сергеем К., задержанным в Италии. Группа отправилась из Ростока (Германия) на арендованном судне, используя поддельные документы. На борту находилось снаряжение для диверсии: гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатка.

Напомним, 21 августа итальянские власти арестовали украинца Сергея К. в Римини. Его подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По версии немецкой прокуратуры, он был частью группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах в сентябре 2022 года. В настоящее время Сергей К. находится в Болонье, где будет решаться вопрос о его выдаче Германии.