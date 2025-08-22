Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:21

Диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек

Open: В диверсии на «Северных потоках» участвовала группа из семи человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksanawo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksanawo

Диверсионная группа, ответственная за подрыв «Северных потоков» в 2022 году, насчитывала семь человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянский портал Open.

По информации издания, операция под кодовым названием «Диаметр» координировалась 49-летним украинцем Сергеем К., задержанным в Италии. Группа отправилась из Ростока (Германия) на арендованном судне, используя поддельные документы. На борту находилось снаряжение для диверсии: гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатка.

Сообщается, что водолазы ночью погрузились на 70-80 метров и установили под газопроводами как минимум четыре взрывных устройства (14-27 кг каждое) с замедленными взрывателями.
Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»
Лысый и с усами: Появилось фото украинца, который участвовал в подрыве «Северных потоков»

Напомним, 21 августа итальянские власти арестовали украинца Сергея К. в Римини. Его подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По версии немецкой прокуратуры, он был частью группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах в сентябре 2022 года. В настоящее время Сергей К. находится в Болонье, где будет решаться вопрос о его выдаче Германии.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar