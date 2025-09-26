В Германии руководство ясно показало, что не хочет придавать огласке обстоятельства подрыва «Северных потоков», о чём говорит затянувшееся на три года расследование. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Вывод остаётся тем же, что и вскоре после атак: федеральное правительство не желает раскрытия обстоятельств. Оно не заинтересовано в получении дешёвого газа из России и как тогда, так и сейчас, тем самым, не отстаивает немецкие интересы», — пояснил он свою позицию.