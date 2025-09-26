Германию уличили в попытке замылить обстоятельства подрыва «Северных потоков»
Депутат ФРГ Котре: Берлин не хочет раскрывать детали теракта на Северных потоках
В Германии руководство ясно показало, что не хочет придавать огласке обстоятельства подрыва «Северных потоков», о чём говорит затянувшееся на три года расследование. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Вывод остаётся тем же, что и вскоре после атак: федеральное правительство не желает раскрытия обстоятельств. Оно не заинтересовано в получении дешёвого газа из России и как тогда, так и сейчас, тем самым, не отстаивает немецкие интересы», — пояснил он свою позицию.
Напомним, газопроводы были взорваны 26 сентября 2022 года. Расследование тянется до сих пор. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что бомбы под газопроводами были заложены под прикрытием учений Baltops водолазами США. Немецкие следователи утверждают, что диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек, в основном это украинцы. Один из них задержан в Италии по запросу немецкой прокуратуры. Гражданина Украины подозревают в организации терактов на «Северных потоках». По данным СМИ, в прошлом он был капитаном ВСУ, а также служил в СБУ. Россия, однако, раскритиковала версию о якобы самостоятельной операции украинских диверсантов.
