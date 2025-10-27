Экономист предупредил Германию о грядущем кризисе из-за отсутствия реформ

Директор Института экономических исследований (IFW) Клеменс Фойгт предупредил о реальной угрозе экономического кризиса в Германии в случае непринятия правительством комплексных социальных реформ. По оценке эксперта, страна уже находится в состоянии экономического упадка, при этом государственные расходы с 2015 года выросли на 25%, а бизнес-инвестиции остались на прежнем уровне.

Экономист констатировал, что уровень жизни многих немцев продолжает снижаться, и выразил опасения по поводу реализации «итальянского сценария» — долговременного застоя с растущей долговой нагрузкой. Фойгт потребовал от правительства представить к весне 2026 года всеобъемлющий план реформ, выходящий за рамки текущего коалиционного соглашения.

Среди конкретных мер эксперт предложил отмену «декретной пенсии» для женщин, не работавших во время воспитания детей, чтобы избежать повышения страховых взносов, а также существенное сокращение бюрократических процедур для компаний. По расчётам специалистов, эти меры могли бы приносить до 146 млрд евро дополнительного экономического потенциала ежегодно, сохраняя конкурентоспособность Германии на международной арене.

Ранее Life.ru сообщал, что многотысячные акции протеста охватили Германию из-за слов канцлера Фридриха Мерца. Демонстрацию под лозунгом «Мы и есть городской облик!» организовал «Билефельдский альянс против правых», выражая несогласие с позицией главы правительства.