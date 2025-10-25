Многотысячные акции протеста охватили Германию из-за слов Мерца

Около четырёх тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком городе Билефельд из-за заявлений канцлера Фридриха Мерца о миграционной политике. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на организаторов мероприятия.

Демонстрацию под лозунгом «Мы и есть городской облик!» организовал «Билефельдский альянс против правых», выражая несогласие с позицией главы правительства. Среди заметных участников акции наблюдатели отметили заместителя председателя фракции Социал-демократической партии в бундестаге Вибке Эсдар.

Протестная активность продолжается — на предстоящих выходных аналогичные митинги запланированы в ряде других немецких городов. Напряжённость в публичной дискуссии возникла после пресс-конференции федерального канцлера Германии Фридриха Мерца в Потсдаме на прошлой неделе.

В ходе выступления глава правительства, признавая необходимость улучшения миграционной политики, отметил её влияние на городскую среду, однако при запросе журналистов о детализации данной позиции предложил обратиться за разъяснениями к своим дочерям. Это высказывание стало катализатором общественной дискуссии и последующих протестных акций.

