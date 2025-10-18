Воинственный Мерц стал призывать к миру после встречи Трампа с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц скорректировал риторику относительно украинского конфликта после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такое наблюдение в социальной сети X высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Друзья, <...> это совсем другой тон. Не «Томагавки», не «Патриоты», не «Таурус». Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением», — написал он.

Напомним, в ходе вчерашнего приёма в Белом доме глава США заявил Владимиру Зеленскому о необходимости заключить сделку с Россией и прекратить конфликт. Американский лидер написал в Truth Social, что призвал обе стороны «остановить убийства» и позволить каждому объявить о победе. Также Трамп подтвердил готовящуюся двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.