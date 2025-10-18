Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с Россией и завершить конфликт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп заявил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что пришло время пойти на сделку с Россией и завершить конфликт. Об этом республиканец написал у себя на странице в социальной сети Truth Social.
«Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту (России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» — говорится в публикации республиканца.
Хозяин Белого дома добавил, что после завершения боевых действий обе стороны конфликта объявят себя победителями. Также американский лидер уточнил, что готовящаяся встреча с российским президентом пройдёт в двустороннем формате.
Ранее стало известно, что украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты, на которых, предположительно, были указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России. Однако после завершения встречи главарь киевского режима заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. По его словам, Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах стали гарантии безопасности для Киева, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.
